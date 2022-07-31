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Ру Тат
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Происшествия
31 июля 2022  13:17

В Татарстане водитель автомобиля погиб потому, что не был пристегнут

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Накануне автомобиль KIA вылетел с трассы в Бугульминском районе Татарстана и опрокинулся в кювет. 57-летний водитель погиб, его выкинуло из автомобиля, так как он не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает Республиканская Госавтоинспекция.

 

Фото: ГИБДД Татарстана

«В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения, но жизненное пространство для водителя оставалось. Но поскольку он не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из автомобиля. От полученных травм водитель скончался на месте», – уточнили в ГИБДД Татарстана.

 

Фото: ГИБДД Татарстана

 

#дтп погиб водитель #ремень безопасности
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