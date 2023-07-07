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В Татарстане водитель оплатил штраф за пьяную езду, чтобы вернуть арестованное авто
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Житель Спасского района оплатил штраф за нетрезвое вождение, чтобы вернуть арестованное авто, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
За пьяную езду мужчина должен был заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Добровольно оплачивать его он не спешил, и тогда судебные приставы арестовали его авто и поместили на штрафстоянку.
Сразу после ареста мужчина полностью погасил долг и автомобиль вернули владельцу.
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