В Татарстане водитель оплатил штраф за пьяную езду, чтобы вернуть арестованное авто

Житель Спасского района оплатил штраф за нетрезвое вождение, чтобы вернуть арестованное авто, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

За пьяную езду мужчина должен был заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Добровольно оплачивать его он не спешил, и тогда судебные приставы арестовали его авто и поместили на штрафстоянку.

Сразу после ареста мужчина полностью погасил долг и автомобиль вернули владельцу.