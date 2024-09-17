В Татарстане водитель мопеда погиб, не уступив дорогу «Ниве» и врезавшись в нее

В Нижнекамском районе Татарстана погиб водитель мопеда. Как рассказали в Госавтоинспекции Республики, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Нива», который двигался по главной дороге.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

ДТП произошло сегодня на 59-м километре трассы Чистополь-Нижнекамск. От полученных травм водитель мопеда скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются.