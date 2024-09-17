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В Татарстане водитель мопеда погиб, не уступив дорогу «Ниве» и врезавшись в нее
В Нижнекамском районе Татарстана погиб водитель мопеда. Как рассказали в Госавтоинспекции Республики, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Нива», который двигался по главной дороге.
ДТП произошло сегодня на 59-м километре трассы Чистополь-Нижнекамск. От полученных травм водитель мопеда скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются.
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