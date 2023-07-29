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В Татарстане водитель легковушки влетел в кучу гравия, пострадали три человека
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В Верхнеуслонском районе произошла авария с тремя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
Водитель «Лады» на большой скорости влетел в кучу гравия.
В результате и водитель и два его пассажира получили травмы.
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