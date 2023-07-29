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Происшествия 29 июля 2023 11:35

В Татарстане водитель легковушки влетел в кучу гравия, пострадали три человека

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В Верхнеуслонском районе произошла авария с тремя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Водитель «Лады» на большой скорости влетел в кучу гравия.

Фото: © «Татар-информ»

В результате и водитель и два его пассажира получили травмы.

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