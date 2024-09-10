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Происшествия 10 сентября 2024 17:35

В Татарстане водитель легковушки попал в больницу, вылетев с трассы в кювет

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Сегодня утром на трассе в Менделеевском районе юный водитель за рулем легкового авто не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Фото: © Очевидцы

Неравнодушные водители вызвали медиков. Пострадавшего парня увезли на карете скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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