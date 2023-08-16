Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане водитель легковушки госпитализирован после лобового столкновения с фурой
В Татарстане произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.
В минувший понедельник утром на трассе Челны – Альметьевск 56-летний водитель Nissan на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Skania.
Грузовой автомобиль вылетел с трассы, а легковая иномарка получила серьезные – левая часть капота и дверь со стороны водителя оказались смяты.
В результате водителя Nissan госпитализировали в БСМП Челнов с сотрясением мозга, травмой головы, ушибом грудной клетки, резанными ранами руки и множественными ссадинами.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа