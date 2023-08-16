В Татарстане водитель легковушки госпитализирован после лобового столкновения с фурой

В Татарстане произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.

В минувший понедельник утром на трассе Челны – Альметьевск 56-летний водитель Nissan на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Skania.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Грузовой автомобиль вылетел с трассы, а легковая иномарка получила серьезные – левая часть капота и дверь со стороны водителя оказались смяты.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В результате водителя Nissan госпитализировали в БСМП Челнов с сотрясением мозга, травмой головы, ушибом грудной клетки, резанными ранами руки и множественными ссадинами.