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Происшествия 18 декабря 2023 14:58

В Татарстане водитель «Лады» погиб, столкнувшись на встречке с грузовой ГАЗелью

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В Актанышском районе на трассе М7 произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

37-летний водитель «Лады», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью.

В результате водитель Лады скончался на месте.

#смертельное дтп
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