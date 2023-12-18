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В Татарстане водитель «Лады» погиб, столкнувшись на встречке с грузовой ГАЗелью
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В Актанышском районе на трассе М7 произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
37-летний водитель «Лады», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью.
В результате водитель Лады скончался на месте.
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