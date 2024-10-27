В Татарстане водитель кроссовера погиб после столкновения с грузовиком и легковушкой

Накануне в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, авария произошла накануне вечером на 209-м километре трассы Казань – Оренбург. Кроссовер Nissan X-Trail с башкирскими номерами столкнулся с КамАЗом и «Ладой» 14-модели. От удара отечественную легковушку выбросило в кювет.

Фото: Очевидцы

Водителя отечественного авто и пассажирку Nissan увезли медики скорой помощи. Водитель иномарки скончался на месте.