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В Татарстане водитель кроссовера погиб после столкновения с грузовиком и легковушкой
Накануне в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, авария произошла накануне вечером на 209-м километре трассы Казань – Оренбург. Кроссовер Nissan X-Trail с башкирскими номерами столкнулся с КамАЗом и «Ладой» 14-модели. От удара отечественную легковушку выбросило в кювет.
Водителя отечественного авто и пассажирку Nissan увезли медики скорой помощи. Водитель иномарки скончался на месте.
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