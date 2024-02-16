В Татарстане водитель иномарки насмерть разбился о припаркованный КамАЗ

Сегодня в Верхнеуслонском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

По предварительной версии, водитель Renault на большой скорости врезался в стоящий на правой полосе КамАЗ, прикрывавший дорожную технику, которая занималась очисткой снега.

В результате водитель Renault скончался на месте ДТП.