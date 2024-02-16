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Происшествия 16 февраля 2024 23:18

В Татарстане водитель иномарки насмерть разбился о припаркованный КамАЗ

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Сегодня в Верхнеуслонском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

По предварительной версии, водитель Renault на большой скорости врезался в стоящий на правой полосе КамАЗ, прикрывавший дорожную технику, которая занималась очисткой снега.

В результате водитель Renault скончался на месте ДТП.

#смертельное дтп
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