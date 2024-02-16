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В Татарстане водитель иномарки насмерть разбился о припаркованный КамАЗ
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Сегодня в Верхнеуслонском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной версии, водитель Renault на большой скорости врезался в стоящий на правой полосе КамАЗ, прикрывавший дорожную технику, которая занималась очисткой снега.
В результате водитель Renault скончался на месте ДТП.
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