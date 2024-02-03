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Происшествия 3 февраля 2024 10:40

В Татарстане водитель грузовика погиб при столкновении с бензовозом

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В Татарстане произошла смертельная авария с бензовозом, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На 1142-м километре М7 водитель грузового Ford столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.

В результате водитель Ford скончался на месте, водитель другого грузовика получил травмы.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

#смертельное дтп
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