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В Татарстане водитель «ГАЗели» пострадал при столкновении с грузовиком
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Сегодня на трассе в Тукаевском районе РТ произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN и «ГАЗели», один человек госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, на 1064-м км трассы Москва – Уфа столкнулись «ГАЗель» и грузовой автомобиль. В результате столкновения передняя часть микроавтобуса полностью уничтожена.
По словам очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ГАЗель», его увезли на скорой.
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