В Татарстане водитель «ГАЗели» пострадал при столкновении с грузовиком

Сегодня на трассе в Тукаевском районе РТ произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN и «ГАЗели», один человек госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, на 1064-м км трассы Москва – Уфа столкнулись «ГАЗель» и грузовой автомобиль. В результате столкновения передняя часть микроавтобуса полностью уничтожена.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ГАЗель», его увезли на скорой.