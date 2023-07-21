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Руc Тат
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Происшествия 21 июля 2023 15:08

В Татарстане водитель «ГАЗели» пострадал при столкновении с грузовиком

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Сегодня на трассе в Тукаевском районе РТ произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN и «ГАЗели», один человек госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, на 1064-м км трассы Москва – Уфа столкнулись «ГАЗель» и грузовой автомобиль. В результате столкновения передняя часть микроавтобуса полностью уничтожена.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ГАЗель», его увезли на скорой.

Фото: Очевидцы

#ДТП
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