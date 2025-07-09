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Происшествия 9 июля 2025 10:33

В Татарстане водитель грузовика получил срок за крупное ДТП, где пострадали дети

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В Татарстане водитель грузовика получил срок за крупное ДТП, где пострадали дети
Фото: Прокуратура РТ

Рыбно-Слободский районный суд вынес приговор 60-летнему жителю Челнов, признанному виновным в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, ДТП произошло 1 ноября 2024 года на 915-м километре трассы М7 «Волга». Челнинец, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz, уснул за рулем и выехал на обочину. Там он столкнулся с автомобилем Renault Arkana.

В результате ДТП пострадали двое детей — 2017 и 2024 года рождения. Суд назначил водителю грузовика два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на тот же срок.

#пострадавшие в ДТП #Прокуратура РТ
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