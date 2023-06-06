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В Татарстане водитель фуры отвлекся за рулем и вылетел в кювет
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Сегодня в Пестречинском районе РТ произошло ДТП, в результате которого фура улетела в кювет. Об этом сообщили очевидцы аварии.
ДТП произошло возле села Богородское в Пестречинском районе РТ. Со слов очевидцев, водитель большегруза решил проверить бардачок во время поездки, в результате чего потерял управление. Огромная фура улетела в кювет.
К счастью, водитель большегруза остался жив. На место аварии прибыла бригада скорой помощи.
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