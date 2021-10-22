В Татарстане водитель фуры насмерть придавил к ковшу экскаватора машиниста

Трагедия произошла накануне на территории склада с песком Свияжского мультимодального логистического центра в Нижних Вязовых. Как предварительно было установлено следствием, 29-летний водитель фуры Mercedes с самосвальным прицепом, при движении задним ходом, прижал 27-летнего машиниста эскаватора к ковшу. От полученных травм мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».