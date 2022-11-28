В Татарстане водитель экскаватора случайно убил рабочего ковшом

Трагедия произошла сегодня утром на участке строящейся автодороги М12 у деревни Гребени Верхнеуслонского района Татарстана, рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено, водитель экскаватора случайно привел в действие ковш, он сильно ударил 54-летнего рабочего, который в этот момент заправлял технику.

От полученных травм мужчина скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.