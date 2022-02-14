В Татарстане во второй раз состоится хоккейный турнир межконфессиональной дружбы

С 17 по 20 февраля в Татарстане пройдет II Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык», который объединит команды приверженцев ислама и православного христианства, а также коллективы представителей силовых ведомств. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

«Турнир организован по инициативе Казанской епархии и Духовного управления мусульман РТ. Мы сами не ожидали, что получим настолько много положительных отзывов. Мы решили, что этот турнир должен стать традиционным и объединяющим людей разных конфессий, представленных в Татарстане», — отметил спикер.

В турнире поучаствуют десять команд. Среди игроков будут хазраты, священники, а также команды представителей Верховного суда РТ, МВД, Следственного комитета и других ведомств. Матчи пройдут в казанском Дворце спорта и ледовом дворце спорта «Триумф».

Зрителей ждет насыщенная культурная программа: мастер-классы, выставки, интерактивная программа, фотозоны, выступления артистов на разных языках, а также представление от сборной Татарстана по фигурному катанию. Кроме того, каждому зрителю организаторы обещают некий сувенир, символизирующий веру в доброе и хорошее, но что именно это будет, пока не разглашается.

Перед началом турнира будут проведены два выставочных матча. На льду Раифского воспитательного учреждения встретятся команды «Сборная духовенства» и «Сборная Ночной Хоккейной лиги», а в ледовом дворце спорта «Ледокол» в Зеленодольске сыграют ветераны «Ак Барса» и сборная Зеленодольского района.