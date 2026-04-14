news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 апреля 2026 06:00

В Татарстане во вторник ожидаются дожди, грозы и до 22 градусов тепла

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане во вторник ожидаются дожди, грозы и до 22 градусов тепла
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Во вторник, 14 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре РТ. Утром пройдут небольшой и умеренный дождь, возможна гроза, в отдельных районах – туман. Днем местами ожидается небольшой дождь.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-16 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов. Максимальная температура днем прогреется до +12...+17 градусов тепла, местами воздух прогреется до +22 градусов.

В Казани во вторник также ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер северо-восточный — 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем в городе составит +13...+15 градусов.

#погода в рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

Новости партнеров