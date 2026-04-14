В Татарстане во вторник ожидаются дожди, грозы и до 22 градусов тепла

Во вторник, 14 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре РТ. Утром пройдут небольшой и умеренный дождь, возможна гроза, в отдельных районах – туман. Днем местами ожидается небольшой дождь.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-16 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов. Максимальная температура днем прогреется до +12...+17 градусов тепла, местами воздух прогреется до +22 градусов.

В Казани во вторник также ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер северо-восточный — 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем в городе составит +13...+15 градусов.