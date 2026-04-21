В Татарстане во вторник ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Во вторник, 21 апреля, в Татарстане утром и днем пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ночью температура воздуха в Татарстане понизилась до 0…+5 градусов, в западных районах местами похолодает до 0…-2 градусов. Днем ожидается не выше +2…+7 градусов.

В Казани ночью температура опустилась до 0…+2 градусов. Максимальная температура воздуха днем в столице составит +2…+4 градуса.