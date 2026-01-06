В Татарстане во вторник ожидается до -8 градусов и порывистый ветер

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Облачная погода с прояснениями ожидается в Татарстане 6 января. По прогнозу Гидрометцентра РТ, пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах возможна слабая метель. Днем интенсивность осадков снизится, небольшой снег пройдет лишь местами.

Ветер юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, однако в дневное время его порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит до -3 до -8 градусов. Автомобилистам и пешеходам следует проявлять осторожность, так как на дорогах республики сохранится гололедица.