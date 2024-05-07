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На железных дорогах в Татарстане прозвучит «Гудок Победы»
На Горьковской железной дороге 9 мая пройдет Всероссийская тематическая акция «Гудок Победы», сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
«Ровно в 12 часов по местному времени будет подан звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в движении на территориях Нижегородской, Кировской и Владимирской областей, Марий Эл, Чувашии, Татарстана и Удмуртия», – говорится в сообщении.
Кроме того, звуковой сигнал будет подаваться в течение одной минуты во время следования поездов. «Гудок Победы» прозвучит во всех эксплуатационных локомотивных депо ГЖД.
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