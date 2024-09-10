В Татарстане во время рейда полицейские обнаружили 36 нелегальных мигрантов

В Татарстане сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике вместе с УФСБ России по РТ и росгвардейцами провели серию рейдов по линии миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В результате массовых рейдов полицейские проверили 178 иностранцев и выявили 36 нарушений. В отношении 26 мигрантов принято решение о выдворении за пределы РФ. Кроме того, были наложены штрафы на общую сумму 95 тысяч рублей.

Также полиция выявила работодателя, который нелегально привлекал иностранцев к работе. Рассматривается возможность начала административного расследования против этого лица.