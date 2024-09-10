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В Татарстане во время рейда полицейские обнаружили 36 нелегальных мигрантов
В Татарстане сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике вместе с УФСБ России по РТ и росгвардейцами провели серию рейдов по линии миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В результате массовых рейдов полицейские проверили 178 иностранцев и выявили 36 нарушений. В отношении 26 мигрантов принято решение о выдворении за пределы РФ. Кроме того, были наложены штрафы на общую сумму 95 тысяч рублей.
Также полиция выявила работодателя, который нелегально привлекал иностранцев к работе. Рассматривается возможность начала административного расследования против этого лица.
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