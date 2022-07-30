В Татарстане во время празднования дня рождения в карьере утонула пьяная женщина

ГУ МЧС России по РТ

Трагедией закончилось празднование дня рождения веселой компанией на берегу Исметовского карьера в Ютазинском районе республики.

Предварительно установлено, что 30-летняя нетрезвая женщина пошла ночью купаться и пропала, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Тело погибшей было найдено очевидцами в 8 метрах от берега. Его доставили на берег и передали полицейским. Стоит отметить, что место для купания не оборудовано.