news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 июля 2022  10:59
Полина Шевчук

В Татарстане во время празднования дня рождения в карьере утонула пьяная женщина

news_top_970_100
В Татарстане во время празднования дня рождения в карьере утонула пьяная женщина
ГУ МЧС России по РТ

Трагедией закончилось празднование дня рождения веселой компанией на берегу Исметовского карьера в Ютазинском районе республики.

Предварительно установлено, что 30-летняя нетрезвая женщина пошла ночью купаться и пропала, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Тело погибшей было найдено очевидцами в 8 метрах от берега. Его доставили на берег и передали полицейским. Стоит отметить, что место для купания не оборудовано.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100