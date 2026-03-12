news_header_top
Происшествия 12 марта 2026 18:01

В Татарстане во время очистки крыши от снега рабочий упал и разбился насмерть

В селе Большой Сардек Кукморского района РТ рабочий получил смертельные травмы, упав с высоты на бетон.

Как сообщает прокуратура РТ, по предварительным данным, рабочий сегодня чистил от снега кровлю фирмы «Восток Агро». В какой-то момент он не сумел удержаться и насмерть упал с высоты на бетонную площадку.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Кукморского района Линар Аскаров. Организована проверка соблюдения техники безопасности. Ее ход на контроле прокуратуры.

#Прокуратура РТ #упал с крыши #кукморский район
