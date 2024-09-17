В Татарстане вновь выберут лидера детского самоуправления

В Татарстане стартовали выборы лидера «Совета первых». Они пройдут в несколько этапов: отбор кандидатов, агитационные кампании, дебаты и голосование. Это полноценная модель взрослых выборов, в которую будут вовлечены дети и подростки со всей республики, рассказали «Татар-информу» в региональном отделении «Движения первых».

«В этом году выборы в региональный „Совет первых“ пройдут в новом формате и будут включать в себя несколько этапов: отбор кандидатов, агитационные кампании, дебаты и голосование. Список кандидатов станет известен уже 30 сентября. Начиная с 6 октября избиратели смогут голосовать за лучшую, по их мнению, кандидатуру. Двенадцатого октября уже объявим нового лидера детского самоуправления», — объяснили агентству в пресс-службе.

Возглавить совет может учащийся из любого района республики. Выдвинуть свою кандидатуру можно, подав заявку по ссылке до 26 сентября. В ней обязательно нужно будет поделиться опытом общественной деятельности и реализации проектов, рассказать о своих предложениях по развитию «Движения первых» в Татарстане, а также приложить видеоэссе на тему «Почему я заинтересован в том, чтобы стать председателем „Совета первых“ регионального отделения?». На эту должность рекомендуется выдвигаться кандидатам, которые учатся в 8–11-х классах школы или на 1-2-м курсах колледжа, более двух лет занимаются общественной деятельностью, более одного года возглавляют ученическое самоуправление.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.