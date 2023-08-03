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В Татарстане вновь возобновили грант «Наш новый учитель»
Молодые татарстанские педагоги вновь смогут претендовать на грант «Наш новый учитель», сообщает «Республика Татарстан».
Решение принято в Год педагога и наставника при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова.
Принять участие в конкурсе смогут молодые учителя, стаж которых не превышает трех лет. Победители начнут получать ежемесячную прибавку к зарплате в размере 10 тысяч рублей. Выплачиваться она будет в течение трех лет.
Напомним, что грант был учрежден в 2011 году для привлечения и поддержки молодых специалистов. За время его реализации в школы республики пришли 1680 молодых педагогов.
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