В Татарстане вновь уменьшилось число новых случаев Covid — 733 за сутки

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 733 новых случая коронавирусной инфекции. 87 пациентов были госпитализированы, 135 случаев заболевания приходятся на детей. Об этом сообщает Минздрав РТ.

О новых пациентах заявили 40 районов Татарстана. Лидерами антирейтинга стали Казань, где Covid-19 выявлен у 229 человек, Челны — 94, а также Альметьевский район — 42.

Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом в Татарстане превысило 128 тыс.

Вакцинацию первым компонентом прошли 2 472 649 человек, 1 925 721 из них получил и вторую прививку. Ревакцинировался 258 551 житель РТ.