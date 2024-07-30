В Татарстане вновь снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в Татарстане в этом году составил 67,31

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средний балл единого государственного экзамена по русскому языку в Татарстане в этом году составил 67,31, что выше общероссийского показателя, но ниже результатов прошлого года. Тогда школьники в среднем набрали 72,03. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Среднереспубликанские результаты — это зеркальное отражение общероссийской практики. Одновременно мы отмечаем, что средние баллы по всем предметам в республике выше, чем общие по стране. Максимальные средние баллы учащиеся демонстрируют по английскому языку и литературе, минимальные — по географии, истории и биологии», — пояснил спикер.

При этом по большинству предметов средний балл, наоборот, вырос. Так, более чем на 7 баллов увеличились показатели по математике (до 71,24), почти на 10 – по физике (68,44) и на 5,5 – по литературе (до 77,93).