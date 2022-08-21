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Ру Тат
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Общество
21 августа 2022  16:02

В Татарстане вновь прогнозируется 32-градусная жара

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В понедельник в Татарстане вновь ожидается сухая и жаркая погода. Традиционно днем столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем по республике ожидается умеренный ветер, в остальное время — слабый. Ночью температура воздуха составит от 11 до 16 градусов, днем воздух прогреется до 27–32.

Напомним, что из-за жаркой погоды и отсутствия осадков в Татарстане сохраняется чрезвычайная опасность лесных пожаров. Штормовое предупреждение действует по 29 августа.

#прогноз погоды #жаркая погода
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