В Татарстане вновь продлили ограничение на посещение лесов

В связи с высокой пожароопасностью в Татарстане снова ввели ограничение на пребывание граждан в лесах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Так, на 21 день жителям Татарстана ограничили доступ в леса Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калекинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.

Напомним, с 17 апреля в Татарстане ввели особый противопожарный режим. В этот период вводится полный запрет на сжигание сухой травы и мусора.