Дизельное топливо вновь подорожало в Татарстане

За неделю, с 5 по 12 декабря, в Татарстане выросли цены на дизельное топливо. Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Стоимость «дизеля» увеличилась сразу на 35 копеек за литр — с 53,6 до 53,95 рубля. При этом с начала 2022 года она выросла на 5%, или на 3,06 рубля за литр.

Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 остались на прежнем уровне: 45,96 рубля за литр АИ-92, 49,46 рубля за литр АИ-95 и 60,77 рубля за литр АИ-98. Впрочем, цены на АИ-92 и АИ-95 остаются чуть ниже, чем в конце прошлого года.