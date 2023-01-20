В Татарстане вновь подорожал «борщевой набор», но подешевели колбасы и мука

В Татарстане за неделю, с 9 по 16 января, подорожали овощи из так называемого «борщевого набора», но снизились цены на колбасы и муку, сообщает Татарстанстат.

Больше всего – на 7,5% подорожала морковь. Ее цена воросла до 29,5 рублей за килограмм. Репчатый лук вырос в цене на 5% – до 32 рублей за килограмм. Стоимость капусты и картофеля увеличилась на 4% – 20 и 29 рублей за килограмм соответсвенно, а цена на свеклу осталась на прежнем уровне – 30 рублей за килограмм.

При этом, полукопченая колбаса в среднем подешевела с 503 до 498 рублей за килограмм, а вареная – с 400 до 395 рублей за килограмм. Стоимость муки за это время снизилась с 41,5 рублей до 40,5 рублей за килограмм.