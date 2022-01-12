В Татарстане вновь ожидаются сильный ветер и метель с ухудшением видимости

13 января на территории Татарстана вновь ожидается ухудшение погоды. В республику придет сильный ветер до 15 м/с, а видимость ухудшится из-за метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Погода будет облачной, временами возможен снег, на дорогах ожидается гололедица.

В ночные часы столбики термометров будут держаться на отметках минус 12–17 градусов, в восточных районах прогнозируется до 18–23 градусов мороза. Днем потеплеет до 4–9 градусов со знаком минус.