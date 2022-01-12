news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
12 января 2022  18:36

В Татарстане вновь ожидаются сильный ветер и метель с ухудшением видимости

news_top_970_100

13 января на территории Татарстана вновь ожидается ухудшение погоды. В республику придет сильный ветер до 15 м/с, а видимость ухудшится из-за метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Погода будет облачной, временами возможен снег, на дорогах ожидается гололедица.

В ночные часы столбики термометров будут держаться на отметках минус 12–17 градусов, в восточных районах прогнозируется до 18–23 градусов мороза. Днем потеплеет до 4–9 градусов со знаком минус.

#Прогноз погоды #метель #сильный ветер
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное