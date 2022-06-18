В Татарстане вновь ожидаются сильные дожди и грозы

Завтра, 19 июня, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди, днем и вечером — локально сильные. Кое-где также вероятны грозы.

Будет дуть умеренный западный ветер, который иногда на короткое время будет усиливаться до 15–18 м/с, а в дневные часы локально — до 22 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от +9 до +14 градусов (в столице РТ — от +11 до +13). В дневные часы воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в Казани — до +22, +24).

Ранее метеорологи предупреждали, что в Татарстане средняя температура воздуха в середине июня окажется ниже климатической нормы.