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Общество 24 июля 2024 12:45

В Татарстане вновь ожидаются град, грозы и сильный ветер

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В четверг, 25 июля, днем и вечером в Татарстане прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

По республике и в Казани ожидаются грозы, местами град. Также поднимется сильный ветер — его порывы будут достигать 15-20 м/с.

#прогноз погоды #гроза #град
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