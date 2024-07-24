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В Татарстане вновь ожидаются град, грозы и сильный ветер
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В четверг, 25 июля, днем и вечером в Татарстане прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
По республике и в Казани ожидаются грозы, местами град. Также поднимется сильный ветер — его порывы будут достигать 15-20 м/с.
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