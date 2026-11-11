В Татарстане вновь ожидается мокрый снег и дождь

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 11 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее влажная и неустойчивая погода, температурный фон при этом немного повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой окажется затянутым облаками. Местами по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя (в Казани – только в виде дождя).

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с (без каких-либо усилений). Кое-где на дорогах образуется гололедица.

После ночных +2, -2 градусов в дневные часы воздух по республике прогреется до +1, +5 градусов (в столице РТ – до +2, +4 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему.