news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 ноября 2026 06:00

В Татарстане вновь ожидается мокрый снег и дождь

Читайте нас в
В Татарстане вновь ожидается мокрый снег и дождь
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 11 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее влажная и неустойчивая погода, температурный фон при этом немного повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой окажется затянутым облаками. Местами по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя (в Казани – только в виде дождя).

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с (без каких-либо усилений). Кое-где на дорогах образуется гололедица.

После ночных +2, -2 градусов в дневные часы воздух по республике прогреется до +1, +5 градусов (в столице РТ – до +2, +4 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему.

читайте также
В Татарстане на этой неделе температура будет на 2-4 градуса выше нормы
В Татарстане на этой неделе температура будет на 2-4 градуса выше нормы
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #мокрый снег #дожди
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

10 ноября 2026
Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

10 ноября 2026
Новости партнеров