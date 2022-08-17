В Татарстане вновь ожидается аномально теплая погода

Завтра, 18 августа, в Татарстане сохранится аномально теплая и сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть слабый (днем до умеренного) восточный и северо-восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану ночью составит от +7 до +12 градусов (на западе региона — до +17, в Казани — от +13 до +15). В дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в столице республики — до +27, +29).

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу дни на территории будут столь же жаркими, тогда как ночные температуры будут постепенно снижаться.