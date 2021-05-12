В Татарстане вновь ожидается 30-градусная жара

В среду в Татарстане сохранится аномально жаркая погода, днем столбики термометров могут подняться до 30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет выше нормы как минимум на девять градусов.

Сегодня в республике прогнозируется переменная облачность, однако осадки маловероятны. Также ожидается умеренный ветер.

В ночные часы температура составит от 5 до 10 градусов, днем воздух прогреется до 25–30 градусов.

Из-за погодных аномалий, а также высокой пожарной опасности лесов в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.