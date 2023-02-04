В Татарстане вновь отмечен рост заболеваемости Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 81 случай заражения коронавирусом. 38 пациентам при этом потребовалась госпитализация, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, что накануне в республике зарегистрировано на пять зараженных меньше — 76. В отличие от 3 февраля, когда в РТ не было ни одного выздоровевшего, на этот раз сообщается о 15 пациентах.

По России за сутки выявлен 9681 случай заражения, 6334 пациента выздоровели, 1085 госпитализированы. Зарегистрировано 40 смертей от последствий заболевания, из них ни одна не приходится на Татарстан.