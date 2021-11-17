В Татарстане вновь откроется горячая линия по гаражной амнистии

Завтра в Татарстане состоится горячая линия по вопросам гаражной амнистии. На вопросы населения ответят эксперты Управления Росреестра по РТ и Кадастровой палаты РТ.

Консультации будут проводиться с 10 до 11 утра по номеру +7(843)255-25-71.

«Напомним, федеральный закон о гаражной амнистии вступил в силу в сентябре 2021 года. Он расширил возможности регистрации прав собственности на гаражи, которые принадлежат россиянам на протяжении долгих лет, а также бесплатного предоставления земли под ними», — отметили в татарстанском Управлении Росреестра.

С более подробной информацией о законе можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ведомства.