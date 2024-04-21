В Татарстане внесены в ЕГРН сведения о 24 зонах подтопления и затопления

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В Татарстане ведется работа по выявлению зон подтопления и затопления. 24 такие локации обнаружены в шести населенных пунктах в Буинском, Альметьевском, Агрызском, Нижнекамском, Лениногорском и Нурлатском районах. Сведения о них внесены в Единый госреестр недвижимости, сообщает Управление Росреестра по РТ.

Работа проводится для профилактики опасных жизненных ситуаций, вызванных природной стихией. Такие зоны относят к террититориям с особыми условиями использования — их отмечают в документах территориального планирования, планировки территорий и градостроительного зонирования. На этих территориях запрещено образование новых населенных пунктов, размещение свалок, а также распыление химикатов, уточнил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров. Собственникам водных объектах в границах зон подтопления и затопления необходимо соблюдать меры для предотвращения воздействия вод и ликвидации последствий.

Определение таких зон и внесение изменений в их границы происходят по решению Федерального агентства водных ресурсов по предложению регионального органа исполнительной власти совместно с органами местного самоуправления. Собственник земельного участка должен быть осведомлен о рисках и органичениях.

«Напоминаем жителям региона, что узнать о наличии ограничений в использовании земельного участка можно не выходя из дома. Информация доступна в сервисе „Публичная кадастровая карта“ на сайтах Росреестра и филиала ППК „Роскадастр“ по Республике Татарстан. Также получить сведения об ограничениях и обременениях образованные в связи с установлением зон затопления и подтоплений можно заказав выписку из ЕГРН», — говорится в сообщении Управления Росреестра по РТ.

Заказать документ можно при личном посещении МФЦ или онлайн — на сайтах Росреестра и филиала Роскадастра по РТ. В первом случае выдается бумажная копия, во втором — электронная.