В Татарстане внедрили оплату проезда в электричках через чат-бот и по геолокации

Татарстан стал первым регионом России, где ввели новые способы оплаты проезда в пригородных поездах – через специальный чат-бот в Телеграми по геолокации пассажира с помощью мобильного приложения. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник технического отдела пригородной пассажирской компании «Содружество» Артем Киреев.

«Систему оплаты проезда через мобильное приложение «ПроТранспорт+» ввели на маршруте Казань – Аэропорт – Казань. Технология open loop позволяет оплачивать проезд по геолокации пассажира. Она работает автономно и не зависит от интернета. Технология заключается в использовании BLE-маяков, установленных на остановочных пунктах. Они работают от аккумуляторных батарей. Без замены аккумуляторов маяки могут работать около пяти лет», – рассказал он.

Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, пассажиру необходимо скачать и установить приложение «ПроТранспорт+» на смартфон. Затем нужно зарегистрироваться в приложении по номеру телефона, привязать к нему банковскую карту и разрешить системе использовать Blutooth.

Приложение автоматически определяет местоположение пассажира с помощью BLE-маяков на станциях. «Открыв приложение, сразу определяется станция, где находится пассажир. В приложении есть единственная кнопка «Поехали», ее нужно нажать. После подтверждения, нажав «Начать поездку», на экране смартфона появится QR-код для прохода через турникет на станцию. После выхода на станции приложение автоматически определяет местоположение», – пояснил Киреев.

По его словам, на станции назначения пассажиру необходимо завершить поездку в мобильном приложении и получить в цифровом формате билет со штрих-кодом. Сумма спишется автоматически.

Оплата проезда через специальный чат-бот «Электрички РЖД» в Телеграм действует на маршрутах от Казани до Вятских Полян, Аэропорта, Волжска, Йошкар-Олы, Бурундуков, Чебоксар, Шумерли, Красного Узла и на маршрутах, следующих через станцию Восстание.

Для того чтобы приобрести билет через чат-бот нужно в мессенджере перейти по ссылке @bilet_na_elektrichku_bot, пройти регистрацию, выбрать маршрут, дату и время поездки. Затем оплатить через систему безопасных платежей по СБП.

После этого автоматически придет штрих-код билета. При проверке пассажиру необходимо открыть этот чат-бот и показать в нем электронный документ кассиру.

Помимо покупки билетов можно также оформить квитанции на провоз багажа и животных. Предполагается, что в будущем функционал сервиса и география маршрутов расширится.

По информации пригородной пассажирской компании «Содружество», самый популярный способ покупки онлайн-билетов на пригородные поезда – через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». За пять месяцев этого года пассажиры приобрели с его помощью около 170 тыс. билетов.

Основные сервисы приложения – расписание движения поездов, покупка и возврат билетов, отображение движения поездов, подача обращений и предложений, справочная информация.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»