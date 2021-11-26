В Татарстане вместо свидетельства о регистрации авто можно показать инспектору QR-код

В Татарстане в тестовом режиме появилась возможность предъявлять при проверке документов автоинспектору вместо бумажного СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) – электронную его копию в виде QR-кода.

При этом в республиканской Госавтоинспекции отмечают, что инспектор вправе потребовать бумажный оригинал свидетельства.

Получить электронный вариант СТС можно, загрузив на гаджет «Госуслуги. Авто», которое после авторизации автоматически загрузит данные из базы Госавтоинспекции об авто.

С помощью приложения водители теперь смогут передавать управление машиной другому водителю. Для этого нужно будет указать данные человека, который будет находиться за рулем. Также можно посмотреть историю авто и скачать выписку из госреестра, а также записаться на регистрацию автомобиля или смену водительских прав.

