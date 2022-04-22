Владельцы татарстанских ТЦ попросили Минниханова решить проблему со счетами за вывоз ТКО

Отельеры и владельцы торговых центров написали письмо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой разобраться с региональными операторами в вопросе вывоза мусора.

«Мы, бизнес Татарстана, отчаялись бороться. В этой ситуации мы остались один на один со своей бедой – грабительскими счетами за вывоз мусора, который мы не производим. Антимонопольная служба по РТ не слышит наши просьбы, а суды вынужденно, из-за несовершенства законодательства, встают на сторону региональных операторов», – написали они в обращении.

Депутат Госсовета РТ, учредитель компании «Кориб» Олег Коробченко отметил, что конфликт между регоператорами и бизнесом длится не первый год. «Ранее в Госсовете республики я неоднократно поднимал проблему несправедливого начисления платежей за вывоз мусора. У предпринимателей должен быть выбор – платить по нормативу или по факту вывезенных ТКО. Цифры кратно выросших расходов бизнеса на вывоз отходов с начала мусорной реформы шокируют. Только у одной казанской сети гипермаркетов они выросли более чем на 1200%», – сказал он.

По его мнению, эту ситуацию нужно решить как можно скорее.