В Татарстане владельца телеграм-канала оштрафовали за оскорбления в комментариях

В Лаишевском районе прокуратура проверила один из популярных региональных телеграм‑каналов после обращения граждан. В комментариях под одной из публикаций пользователь оставил оскорбительные высказывания в адрес оппонента.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, у канала — более 77 тысяч подписчиков, однако его владелец не принял мер, чтобы удалить оскорбления.

После проверки оскорбительные комментарии были удалены. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.