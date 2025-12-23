news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 декабря 2025 16:34

В Татарстане владельца телеграм-канала оштрафовали за оскорбления в комментариях

Читайте нас в
Телеграм

В Лаишевском районе прокуратура проверила один из популярных региональных телеграм‑каналов после обращения граждан. В комментариях под одной из публикаций пользователь оставил оскорбительные высказывания в адрес оппонента.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, у канала — более 77 тысяч подписчиков, однако его владелец не принял мер, чтобы удалить оскорбления.

После проверки оскорбительные комментарии были удалены. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

#Прокуратура #штрафы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

22 декабря 2025