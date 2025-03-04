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Происшествия 4 марта 2025 17:31

В Татарстане виновница аварии выплатит 500 тыс. компенсации ребенку, пострадавшему в ДТП

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Прокуратура Пестречинского района провела проверку после жалобы местной жительницы. Установлено, что 10 июля 2024 года 38-летняя жительница села Пестрецы за рулем Volkswagen Polo сбила 9-летнего велосипедиста. Мальчик получил серьезные травмы.

После проверки прокуратура обратилась в суд с иском в защиту интересов ребенка и потребовала, чтобы виновница ДТП компенсировала моральный ущерб.

«Пестречинский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме и взыскал с ответчицы 500 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

#сбили ребенка #компенсационные выплаты #Прокуратура
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