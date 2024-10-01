В Татарстане ветхие металлические трубы меняют на стеклопластиковые

В Татарстане в ходе модернизации сетей ЖКХ уложили 10,7 километра стеклопластиковых труб вместо ветхих металлических. В частности, в этом году в Альметьевске в рамках реконструкции сетей центрального отопления и горячего водоснабжения установили 2,5 километра стеклопластиковых труб, а в поселке Актюбинский Азнакаевского района РТ — 700 метров. Об этом рассказали на предприятии «Альметьевские тепловые сети».

В компании пояснили, что стеклопластиковые трубы в отличие от металлических не подвержены коррозии и могут безотказно работать как минимум 50 лет, позволяют сократить теплопотери до 47% и имеют до 35% меньшую «стоимость владения».

Стеклопластиковые трубы диаметром от 50 до 300 миллиметров в Татарстане устанавливают на сетях отопления, горячего и холодного водоснабжения. Такие трубы для коммунального хозяйства с 2020 года выпускает материнская компания Альметьевских тепловых сетей — «Татнефть».

Прежде подобные трубы производили только для нефтедобычи, а позднее адаптировали под нужды ЖКХ. Они имеют сертификат соответствия единым требованиям СанПиН и свидетельство Евразийского экономического союза о пригодности для горячего и питьевого водоснабжения.

В ПАО «Татнефть» рассчитывают, что выпускаемые компанией трубы из стеклопластика включат в разрабатываемую программу модернизации сетей ЖКХ Татарстана, благодаря чему география их применения расширится. Впрочем, уже в ближайшее время композитные трубы начнут применять при обновлении сетей в Заинске.

Компания способна производить 2 тыс. километров таких труб в год и хочет увеличить мощность производства к концу текущего года еще на 800 километров.