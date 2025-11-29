В Татарстане ветераны СВО могут воспользоваться льготами в спортивных учреждениях

В Республике Татарстан налажена системная работа реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО через занятия физической культурой и спортом. Для этого созданы необходимые условия в районах республики. Эти меры реализуются в рамках Государственной программы «Спорт России», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Например, в Кайбицком муниципальном районе основной площадкой для физической реабилитации, оздоровления и активного досуга служит спортивно-оздоровительный комплекс «Салават Купере» (с. Большие Кайбицы, ул. Солнечный Бульвар, 7А).

Здесь для ветеранов и участников СВО действуют льготные цены на посещение всех объектов комплекса. В них входят: бассейн, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), тренажерные залы, борцовский и бильярдный залы, а также площадка для сдачи ГТО.

В Спасском районе бесплатное посещение возможно на объектах спортивной школы «Олимп». При предъявлении удостоверения ветераны СВО могут заниматься в тренажерном зале, бассейне и на лыжной базе.

В Бугульминском районе при предъявлении паспорта и удостоверения участника СВО бесплатно можно посетить следующие спортивные объекты:

- спортивная школа олимпийского резерва №1 (посещение секций) - спортивная школа №2 (посещение секций) - спортивная школа по лыжным гонкам (бесплатный прокат инвентаря) - СШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова (посещение секций и бассейна) - СШ по хоккею «Арслан» (посещение ледовой арены - СШ «Факел» (посещение бассейна и тренажерного зала) - СОК «Нефтьче» (посещение секций, бассейна и ледовой арены)

Отметим, что вышеперечисленные меры в Бугульминском районе распространяются также на несовершеннолетних детей ветеранов СВО.

В Нижнекамском районе при предъявлении удостоверения ветерана боевых действий для бесплатного посещения доступны:

- СШ «Батыр» (тренажерный зал, бадминтон, прокат лыж и коньков) - СШ №5 (тренажерный зал)

- СШ №1 (баскетбол, тренажерный зал) - СШ №3 (тренажерный зал) - СШ №7 (тренажерный зал и бассейн) - СШ «Динамо» (тренажерный зал) - Центр креативных индустрий «База» (шашки, шахматы) - Спортивный зал «Факел» (настольный теннис) - СК «Шинник» (тренажерный зал) - СОК «Сибур Арена» (бассейн, тренажерный и игровой залы) - СШ «Актай» (конный вид спорта) - СКЦ «Притяжение» (тренажерный зал)

Узнать о том, какие льготы предоставляются в других районах можно в исполнительном комитете муниципального района или в самих спортивных объектах у администраторов.