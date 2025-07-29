В Татарстане ветеранским организациям вручили сертификаты на современную оргтехнику

В офисе Совета Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан состоялось торжественное вручение сертификатов на приобретение компьютерной и офисной техники. Инициатива реализована по решению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках материально-технической поддержки ветеранских организаций.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова вручила сертификаты десяти руководителям местных общественных ветеранских организаций. Всего организациям передано 66 единиц современной техники, включая компьютеры, принтеры и другую оргтехнику.

«Руководство республики активно поддерживает проекты, реализуемые ветеранским сообществом. Каждый из этих проектов — значимый и ценный, к примеру, "Ветераны – хранители национальных культур и традиций народов Республики Татарстан", Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов "Балкыш" ("Сияние") и др.», — отметила в своем выступлении Эльмира Зарипова.

Среди участников мероприятия — генеральный директор Автономной НКО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин. Он рассказал о масштабной профориентационной работе, проводимой Центром среди молодежи, и выразил готовность сотрудничать с Организацией ветеранов (пенсионеров) РТ.

«Сегодня в Татарстане ведется масштабная работа по вовлечению представителей старшего поколения в активную социальную жизнь», — подчеркнул генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин. Также он отметил, что наши пенсионеры — это не просто заслуженные люди, а настоящие активисты, для которых в республике созданы все условия.

Республиканская программа «Активное долголетие», являющаяся частью национального проекта «Семья», открывает перед ними новые возможности: от спортивных мероприятий и клубных формирований до программ по повышению компьютерной и финансовой грамотности. Многие пенсионеры активно участвуют в волонтерской деятельности, в том числе в патриотической работе, рассказал Эмиль Губайдуллин.

«Уверен, что новые компьютеры и оргтехника помогут Советам ветеранов на местах работать эффективнее, оперативнее решать вопросы пенсионеров, организовывать мероприятия и оставаться на связи. Современные технологии позволят им координировать эту важную работу еще эффективнее. Тем более, что мы видим, как наши пенсионеры с энтузиазмом осваивают новые технологии», – отметил генеральный директор.

Председатель РООВ(п) РТ Хабир Иштиряков и председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Апастовского муниципального района Гульнур Насибуллина выразили признательность руководству республики за постоянную поддержку и внимание к ветеранскому движению. Они подчеркнули готовность и впредь работать во благо старшего поколения, оставаясь надежными партнерами республиканских и муниципальных органов власти.

Проект «Ветераны – хранители национальных культур и традиций народов Республики Татарстан», реализуемый с 2023 года, уже объединил 81 участника из 35 муниципальных районов республики. Итогом стала съемка проникновенного фильма, рассказанного участниками Великой Отечественной войны.