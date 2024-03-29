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В Татарстане весной 2024-го начнут ремонтировать мост через реку Сумка
Железобетонный мост через реку Сумка на автодороге «Казань - Йошкар-Ола - Большой Кульбаш – Дубъязы» в Зеленодольском районе Татарстана капитально отремонтируют. На эти цели из бюджетов выделяют 135 млн рублей, сообщает Минтранс РТ.
Работы должны стартовать в апреле-мае текущего года, а завершиться 25 июля 2025-го. Проезд транспорта на время реконструкции моста организуют по временной объездной автодороге с временным мостом. После окончания ремонта все временные конструкции демонтируют.
Согласно плану, рабочие должны построить опоры, осуществить монтаж пролетного строения, устроить подходы к мосту, само мостовое полотно, а также дорожную одежду со всеми конструктивными слоями на мосту.
Отметим, что все работы произведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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