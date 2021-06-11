В Татарстане ведется работа по оформлению участков под места захоронений

Всего в Татарстане 3 660 кладбищ (оформлено — 3 398, не оформлено — 262), под которыми проводятся работы по оформлению 4 218 участков, доложил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По данным замминистра, на сегодня оформлено 93% (3 939), 7% — или 279 участков — не оформлены, так как находятся в разряде проблемных.

«Кладбища, расположенные за пределами населенных пунктов, должны располагаться на землях промышленности и на землях особо охраняемых территорий, отметил докладчик. В текущем году принято 7 постановлений Правительства РТ о переводе категории 42 участка», — говорится сообщил Артур Галиев.

Завершили оформление участков Буинский, Заинский, Пестречинский, Сармановский и Черемшанский районы. Близка к завершению работа в Азнакаевском, Алексеевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Кукморском, Менделеевском, Новошешминском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Ютазинском муниципальных районах, где процент оформления участков более 95%.